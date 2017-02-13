Общество
44 минуты назад
Липецкая вечЁрка: 13 февраля
Падение дома, изменение Конституции и смерть на рабочем месте.
Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 13 февраля.
Самую высокую популярность снискала новость об обрушении дома в Липецке. К счастью, пострадавших нет.
Не менее интересна липчанам показалась тема продолжения карантина. Ликуй, школьник! И проверяй список подкарантинных учреждений.
Оживленное обсуждение поднял вопрос переписывания Конституции в департаменте ЖКХ. Во всяком случае, это не против сделать главный коммунальщик Липецка.
Словесные баталии вызвала и тема наказания за альтруизм. Липчанку наказали по помощь братскому народу Донбасса.
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о … смерти на производстве. И все же, странные мы люди!
Самую высокую популярность снискала новость об обрушении дома в Липецке. К счастью, пострадавших нет.
Не менее интересна липчанам показалась тема продолжения карантина. Ликуй, школьник! И проверяй список подкарантинных учреждений.
Оживленное обсуждение поднял вопрос переписывания Конституции в департаменте ЖКХ. Во всяком случае, это не против сделать главный коммунальщик Липецка.
Словесные баталии вызвала и тема наказания за альтруизм. Липчанку наказали по помощь братскому народу Донбасса.
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о … смерти на производстве. И все же, странные мы люди!