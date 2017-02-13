Общество

44 минуты назад

Липецкая вечЁрка: 13 февраля

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#Обзор #события
Липецкая вечЁрка: 13 февраля

Падение дома, изменение Конституции и смерть на рабочем месте.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 13 февраля.

Самую высокую популярность снискала новость об обрушении дома в Липецке. К счастью, пострадавших нет. 

Не менее интересна липчанам показалась тема продолжения карантина. Ликуй, школьник! И проверяй список подкарантинных учреждений. 

Оживленное обсуждение поднял вопрос переписывания Конституции в департаменте ЖКХ. Во всяком случае, это не против сделать главный коммунальщик Липецка. 

Словесные баталии вызвала и тема наказания за альтруизм. Липчанку наказали по помощь братскому народу Донбасса.

А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку о … смерти на производстве. И все же, странные мы люди! 
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#Обзор #события

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