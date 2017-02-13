В гипермаркете нашли просроченный торт

Там же зафиксировали максимальные цены на 7 товаров.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, сегодня было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 3 гипермаркетах Липецка. В ходе наблюдения в магазине на улице Советская выявлено нарушение Правил продажи отдельных видов товаров: в торговом зале в продаже находился торт, срок годности которого истек в 7ч. 00 мин. 12.02.2017 года. Материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования. Кроме того, там же зафиксирован максимально высокий уровень цен на 7 наименований товаров из 52: куры замороженные местного производства – 139,90 руб./кг; куры замороженные завозные – 134,82 руб./кг; масло подсолнечное рафинированное «Слобода» – 117,50 руб./л; масло подсолнечное рафинированное – 133,35 руб./л; молоко местного производителя 3,2% «пюр-пак» – 58,28 руб./0,9л; – молоко другого местного производителя 3,2% «фин-пак» – 44,14 руб./0,9л; мука пшеничная в/с местного производителя – 59,78 руб./2кг. Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководитель торгового предприятия приглашен в агентство.