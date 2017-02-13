Общество

сегодня, 17:07

На 100 тыс.липчан приходилось 105 автобусов

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#автобусы #дороги #
На 100 тыс.липчан приходилось 105 автобусов

75,3% автодорог общего пользования в Липецкой области на начало прошлого года имели твердое покрытие, сообщает Росстат в своем исследовании. Их доля стабильно росла с 2012 года, когда твердое покрытие было у 72,4% дорог.

В среднем по России твердым покрытием обеспечено 70,6% автотрасс. Лидером является Москва (99,8%), также свыше 90% дорог обеспечены твердым покрытием в Санкт-Петербурге, Белгородской, Мурманской областях, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском и Приморском краях, Хабаровской, Магаданской областях, Севастополе. Самая низкая доля автодорог с твердым покрытием в ЦФО – в Тамбовской области (51%), а по стране – в Чукотском АО (31,4%) и республике Саха (Якутия) (40,6%).

В среднем на каждую 1 тысячу квадратных километров территории Липецкой области приходилось 520 км автодорог общего пользования с твердым покрытием. С 2005 года этот показатель вырос почти в 2,4 раза – с 220 км автополотна на 1 тыс. кв. км.

Росстат также подсчитал пассажиропоток в автобусном сообщении. На каждые 100 тыс. жителей на начало прошлого года в Липецкой области приходилось 105 автобусов – это 50 место в стране. В среднем по России на 100 тыс. человек приходится 120 автобусов. Наиболее популярно автобусное сообщение в Адыгее (354 автобуса на 100 тыс. населения), Бурятии (280 автобусов), Калмыкии (231 автобус). Меньше всего автобусов в расчете на 100 тысяч человек используют в республике Алтай (55), Ингушетии (58), Сахалинской области (62) и Тверской области (64).
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#автобусы #дороги #

Комментарии (1)

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Гость

сегодня, 17:21
Когда будет доступность в транспорте с ЛТЗ можно уехать в любой конец города а нас Сырский Рудник и 19-тый микр не как не свяжет транспорт расстояние всего 2,3 км без пересадки не до Ривьеры нам не добраться не до учебы не до Обл БоЛЬНИЦЫ хотя это социально значимый объект детская больница и взрослая клиническая расстояние маленькое а без пересадки не добраться есть даже решение продлить №330 НА Рудник что бы нам не кружится прыгая с автобуса на автобус и не переплачивать 2 раза зато маршрутка №367 полностью дублирует троллейбус № 2 в то время как нам до Больницы без пересадки не доехать.
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