На 100 тыс.липчан приходилось 105 автобусов

75,3% автодорог общего пользования в Липецкой области на начало прошлого года имели твердое покрытие, сообщает Росстат в своем исследовании. Их доля стабильно росла с 2012 года, когда твердое покрытие было у 72,4% дорог.

В среднем по России твердым покрытием обеспечено 70,6% автотрасс. Лидером является Москва (99,8%), также свыше 90% дорог обеспечены твердым покрытием в Санкт-Петербурге, Белгородской, Мурманской областях, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском и Приморском краях, Хабаровской, Магаданской областях, Севастополе. Самая низкая доля автодорог с твердым покрытием в ЦФО – в Тамбовской области (51%), а по стране – в Чукотском АО (31,4%) и республике Саха (Якутия) (40,6%).



В среднем на каждую 1 тысячу квадратных километров территории Липецкой области приходилось 520 км автодорог общего пользования с твердым покрытием. С 2005 года этот показатель вырос почти в 2,4 раза – с 220 км автополотна на 1 тыс. кв. км.



Росстат также подсчитал пассажиропоток в автобусном сообщении. На каждые 100 тыс. жителей на начало прошлого года в Липецкой области приходилось 105 автобусов – это 50 место в стране. В среднем по России на 100 тыс. человек приходится 120 автобусов. Наиболее популярно автобусное сообщение в Адыгее (354 автобуса на 100 тыс. населения), Бурятии (280 автобусов), Калмыкии (231 автобус). Меньше всего автобусов в расчете на 100 тысяч человек используют в республике Алтай (55), Ингушетии (58), Сахалинской области (62) и Тверской области (64).