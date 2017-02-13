В Липецке снова нашли опасную незамерзайку

Стеклоомывающая жидкость не прошла поверку по массовой концентрации метанола.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведена внеплановая проверка оборота спиртосодержащей продукции в магазине индивидуального предпринимателя, расположенном в Липецке, в ходе которой отобран один образец стеклоомывающей жидкости «Эльбрус» - 30°С, на этикетке заявлено: «не содержит метанол», емкостью 5 л, дата изготовления II квартал 2015г., изготовитель ООО «ТОРГСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, д. 14, кв. 116). Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола. В Управление Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителя направлены материалы о выявлении стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола для принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции, а также направлена информация о приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации. В случае выявления в торговой сети вышеуказанной стеклоомывающей жидкости или другой аналогичной подозрительной продукции необходимо позвонить по телефону горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23 для принятия мер.