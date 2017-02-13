Общество
4 минуты назад
Из-за аварии на трубопроводе центр Липецка остался без воды
Аварийные службы начали устранять утечку на водоводе.
В 16.20 аварийные службы приступили к устранению аварии на водоводе диаметром 300 мм на улице Ленина, 35.
До устранения аварии водоснабжение перекрыто по улицам Ленина, Интернациональная, Гайдара, Горняцкая, Шкатова, 30 лет октября. 4-я Пятилетка, частный сектор: Кротевича, Щорса.
До устранения аварии водоснабжение перекрыто по улицам Ленина, Интернациональная, Гайдара, Горняцкая, Шкатова, 30 лет октября. 4-я Пятилетка, частный сектор: Кротевича, Щорса.