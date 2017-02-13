Общество

4 минуты назад

Из-за аварии на трубопроводе центр Липецка остался без воды

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Аварийные службы начали устранять утечку на водоводе.

В 16.20 аварийные службы приступили к устранению аварии на водоводе диаметром 300 мм на улице Ленина, 35.

До устранения аварии водоснабжение перекрыто по улицам Ленина, Интернациональная, Гайдара, Горняцкая, Шкатова, 30 лет октября. 4-я Пятилетка, частный сектор: Кротевича, Щорса.




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