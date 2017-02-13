Самый классный классный - в гимназии №12

Награждение победителей конкурса состоится в апреле 2017 года.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, абсолютным победителем городского конкурса «Самый классный – классный» стала классный руководитель 9 класса гимназии №12 Ирина Китаева. Классный руководитель 10 класса школы №47 Татьяна Огаркова стала победителем в номинации «Новаторский стиль», Елена Малкова, классный руководитель 7 класса школы №17, – в номинации «Культура и традиции», Оксана Черникова, классный руководитель 9 класса гимназии №1, – в номинации «Опыт и мастерство», Галина Колягина, классный руководитель 1 класса школы №40, – в номинации «Сердце отдаю детям». Напомним, что абсолютный и победители в номинациях были выбраны по итогам всех конкурсных испытаний: заочного, на который участницы представляли портфолио и эссе «Я классный руководитель, а это значит…», и очных: «Визитная карточка», презентация воспитательной системы, открытые занятия, круглый стол. На заключительном этапе, когда состоялся конкурс-импровизация, педагоги размышляли «о том, как выдумки помогают, эмоции подгоняют, а конфликты подстегивают». Конкурсанты анализировали педагогические ситуации и проблемы, увиденные в фрагментах из фильмов, которые просмотрели за 1 час до начала мероприятия. Оценивали выступления классных руководителей члены жюри, в состав которого вошли представители администрации города Липецка, департамента образования администрации города Липецка, Совета ветеранов педагогического труда, городского профсоюза работников народного образования и науки, педагоги - победители конкурса прошлых лет, ассамблеи родительской общественности, городского Совета лидеров ученического самоуправления и детского движения. Мнения членов городского Совета лидеров ученического самоуправления и детского движения совпали с мнениями остальных членов жюри и в числе обладателей «Симпатий детского жюри!» стали победители Ирина Китаева (гимназия №12) и Татьяна Огаркова (школа №47). Представители Ассамблеи родительской общественности всем участникам вручили сувениры. Награждение победителей конкурса состоится в апреле 2017 года.