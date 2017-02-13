В Липецкой области назвали самые романтичные места

Завтра — День влюблённых.

В Липецком областном центре событийного туризма провели небольшое исследование в преддверии Дня Святого Валентина. Опросив липчан в соцсетях, составили список самых романтичных мест Липецкой области.



Как рассказал GOROD48 пресс-секретарь Липецкого областного центра событийного туризма Владимир Алексеев, жители нашего региона довольно охотно рассказывали о местах, с которыми у них связаны те или иные романтические чувства. Многие влюблённые рассказывали об одних и тех же местах. В результате удалось выделить несколько мест (9 точек), где атмосфера любви и романтики буквально витает в воздухе.



По словам Владимира Алексеева, одно из самых романтичных мест в Ельце — Городской парк и памятник Бунину, Елецкие куранты — бывшая водонапорная башня и выставка елецкого кружева.



В Липецке влюблённые предпочитают назначать свидания и гулять по Петровскому спуску. А в советское время парочки охотно встречались в Нижнем парке у Памятника народовольцам. Памятник народовольцам был установлен в Липецке в честь состоявшего в нашем городе в 1879 году съезда народнической партии «Земля и воля». Участники той встречи методом достижения политических целей избрали террор. Результатом этого выбора стало убийство в 1881 году императора Александра II. Липецкий памятник, когда-то ставший местом для укромных встреч, некоторые считают памятником терроризму. Существует легенда, что в 70-х годах прошлого века одна из «вражеских» радиостанций «Голос Америки» или «Радио свобода», сообщила об этом на весь мир, при этом, якобы, назвав и Липецк родиной терроризма.



Кроме того, липчане назвали одним из самых романтичных мест "Лебединое озеро" на НЛМК. «Лебединое озеро» было создано в 1978 году. В настоящее время в экологическом парке живет 51 вид декоративных птиц (415 особей), из которых 39 видов занесено в Международную Красную Книгу, 7 видов - в Конвенцию о международной интернациональной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. «Лебединое озеро» ежегодно посещает около 20 000 человек, среди них учащиеся школ и ВУЗов города, иностранные делегации и гости комбината, города и области.



В селе Конь-Колодезь крутить романы стоит под дубом. Это едва ли не главная достопримечательность Конь-Колодезя - древний дуб в пять обхватов (около 7 метров в окружности). Его называют «трехсотлетним», но, по мнению специалистов, исследовавших дерево, ему около 500 лет. Конь-колодезский дуб недалеко от улицы Зелёный шум – самый древний на территории Липецкой области, и, возможно, в Черноземье.



В Лебядянском районе особая любовная аура царит на подвесном мосту через Дон, связывающем села Волотово и Черепянь. Подвесной мост появился здесь в 70-х годах. Его соорудили еще, когда существовал совхоз «Слава», чтобы связать два села одного сельсовета. Сохранилось имя прораба, руководившего работами — Леонид Мельников.



Ещё одно романтичное место нашего региона — Воргольские скалы. К слову, в романе «Жизнь Арсеньева» Иван Бунин избирает Воргол местом зарождающейся любви своего героя.

Кроме того, в число романтичных мест региона попали экспозиция свадебных костюмов и кукол в Центре романовской игрушки.



Туристический маршрут как коммерческий проект ко Дню влюблённых в Липецкой области не планируют, но во все эти места липчане могут отправиться сами.