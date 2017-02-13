В Липецке ждут новую эпидемию гриппа

На этот раз - гриппа Б.

На оперативном совещании у главы Липецка главный санитарный врач города Станислав Савельев сообщил о новой волне заболеваемости гриппом, на этот раз гриппа Б. Массово заболевание накроет город в начале марта. Пока новое вирусное заболевание косит детей, среди которых на 7% выросло число заболевших.



- В настоящее время 5 школ города выведены в карантин, - сказал вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



Кроме гриппа липчан ждёт эпидемия норовирусной инфекции, которая идёт к нам из Европы. Об этом городской актив предупредил все тот же Станислав Савельев.

