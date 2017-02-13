В Липецке изыскали 35 помещений для передачи их нуждающимся в жильё бюджетникам

Глава Липецка велел срочно отдать свободные квадратные метры учителям и медикам.

На оперативном совещании у главы Липецка председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов сообщил о том, что в прошлом году работникам бюджетных организаций переданы 37 жилых помещений, обнаруженных в ходе ревизии муниципальной недвижимости. 27 из них передали медикам, 10 - учителям.



В этом году департамент ЖКХ мэрии нашёл ещё 35 помещений, которые можно перевести в разряд жилых. Эти помещения Сергей Иванов попросил не мешкая передавать нуждающимся в улучшении жилищных условий бюджетникам.

