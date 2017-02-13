Каждые 43 владельца сотовых телефонов из 100 в Липецкой области пользуются мобильным интернетом

224 стационарных телефонов приходилось на каждую тысячу жителей Липецкой области на начало прошлого года. Как сообщается в исследовании Росстата, по данному показателю наш регион занимал 15 место в стране.

В среднем по России стационарными телефонами пользовались 197,3 человека из 1000. Больше всего аппаратов приходилось на жителей Москвы – 291,2 на 1000 человек. В «хвосте» оказались жители Крыма (3,7 на 1000), Чечни (10,1), Ингушетии и Дагестана (по 11,1 на 1000 человек).

Всего для одного липчанина было оказано на 4 227,2 рублей услуг связи за год – это 62 место среди регионов страны. Больше всего оплатили за связь в Москве (11 620,7 рублей на человека за год), Ямало-Ненецком автономном округе (11 372,6 рублей), Камчатском крае (11 200,1 рублей). Наименее затратными для семейного бюджета оказались услуги связи в Крыму (222,9 рублей на человека на начало 2016 года) и в Ненецком автономном округе (515,9 рублей).

В Липецкой области действовали 285 пунктов коллективного доступа с выходом в интернет – практически все в сельской местности (280). Такая картина характерна и для страны в целом – из 24,7 тыс. пунктов почти 21,1 расположены в селах и деревнях.

Активными абонентами доступа к сети интернет являлись 172,5 тыс. человек – 161,8 тыс. заключили договора как физические лица, и 10,6 тыс. договоров заключены с юридическими лицами. Еще 710,3 тыс. абонентов подвижной радиотелефонной (сотовой) связи пользовались мобильным интернетом. В среднем в Липецкой области фиксированный доступ в интернет использовали каждые 14,9 на 100 человек населения, годом ранее – 12,8 жителей на 100 человек. По России стационарным интернетом пользовались 18,3 человека из 100. Мобильным интернетом в Липецкой области пользовались в 2,9 раза больше жителей – каждые 43 человека из 100. Впрочем, здесь мы также отстаем от среднероссийского показателя (68,1)