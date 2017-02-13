В микрорайоне «Елецкий» решили не строить запроектированный детский сад

Вместо этого там возведут дошкольное образовательное учреждение на большее количество воспитанников.

На оперативном совещании у главы Липецка сегодня обсудили идею строительства в микрорайоне Елецкий детского сада на 400 мест.



Градостроительным планом предусматривалось, что в микрорайоне Елецкий будет построен вдобавок к существующему ещё один детский сад на 260 воспитанников. Однако жизнь показала, что в этом быстро растущем жилом массиве гораздо большая потребность в местах для дошкольного образования. Как показала протестная акция молодых мам, о которой писал GOROD48, в Елецком требуется ещё один, третий по счёту детсад. Поэтому глава Липецка Сергей Иванов приказал председателю образования мэрии Александру Мочалова срочно подготовить пакет документов на строительство в микрорайоне детского сада на 400 мест.

