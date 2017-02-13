В мире
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Депрессию можно победить одним словом
Такой вывод сделали ученые.
Как утверждают американские специалисты, привычка говорить «спасибо» может позволить справиться с депрессией. Все дело в том, что слова благодарности создают в подсознании человека чувство социальной поддержки.
Как указывает «Петербургский дневник», в исследовании приняли участие более 350 человек в возрасте от 18 до 58 лет. Всем респондентам предлагалось ответить на вопросы, так или иначе связанные со стрессовыми ситуациями. Ученые установили, что чувство благодарности создает эффект когнитивной переоценки, что позволяет переосмыслить сложную или неприятную ситуацию.
Как выяснили ученые, наиболее подвержены депрессии люди, которые боятся показать окружающим свои истинные чувства.
Как указывает «Петербургский дневник», в исследовании приняли участие более 350 человек в возрасте от 18 до 58 лет. Всем респондентам предлагалось ответить на вопросы, так или иначе связанные со стрессовыми ситуациями. Ученые установили, что чувство благодарности создает эффект когнитивной переоценки, что позволяет переосмыслить сложную или неприятную ситуацию.
Как выяснили ученые, наиболее подвержены депрессии люди, которые боятся показать окружающим свои истинные чувства.
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