Для детей из реабилитационного центра «Лазори» устроили праздник чтения

В пансионате психолого-социальной реабилитации «Лазори» состоялся праздник «Невероятное приключение на Острове чтения»,

Приурочили его к Международному дню книгодарения, который появился в календаре в 2012 году, а в Россию пришел в 2014-м. Поздравить детей с праздником приехали книжные пираты – покорители литературных морей. Вместе с ними малыши разгадали загадки-путаницы в зашифрованной карте сокровищ, побывали в бухте таинственных цифр и на музыкальном острове нашли сундук с сокровищами. В нём были подарки, собранные читателями муниципальных библиотек, учащимися липецких школ в ходе общероссийской акции «Дарите книги с любовью»: более 500 детских книг, мягкие игрушки, канцтовары и сладости. Инициировала акцию Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.