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В Калифорнии рушится плотина

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#Катастрофа
В Калифорнии рушится плотина

Местных жителей срочно эвакуируют.

Расположенная на озере Оровилл плотина может прорваться из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой, сообщает РИА Новости. Около недели назад проверка выявила эрозию основного водосброса плотины и промоину размером примерно 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться.

Местные власти объявили срочную эвакуацию людей, проживающих ниже плотины Оровилл в штате Калифорния, из-за угрозы обрушения водосброса. Жителям городка Оровилл предписано уезжать в любом направлении, кроме северного — именно там находится сама дамба. Ранее в регионе прошли обильные осадки, как следствие - уровень воды в плотине резко повысился.

Дамба Оровилля – самая высокая в США, ее длина составляет 230 метров. Озеро, на котором она находится, является самым крупным искусственным резервуаром в Калифорнии. Сама плотина сдерживает примерно 4,3 млрд кубометров воды, что почти в полтора раза больше, чем в Нижнекамском водохранилище Татарстана и вдвое меньше, чем в Горьковском на Волге.
222
#Катастрофа

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