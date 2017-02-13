7204 липчанина заболели гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано 7204 случая гриппа и ОРВИ, из них 5229 случаев – среди жителей г. Липецка. В динамике эпидемического подъема выражена тенденция к снижению заболеваемости, показатели как в целом по области, так и на административных территориях, не превышают эпидемического порога. В структуре лабораторно подтвержденных случаев гриппа преобладает вирус подтипа A(H3N2) (88,6% всех лабораторно подтвержденных случаев). По информации Центра экологии и эпидемиологии гриппа, Национального центра по гриппу и ОРВИ, генетический анализ вирусов гриппа, циркулирующих в стране, показал их соответствие штаммам, входившим в состав вакцин сезона 2016–2017 гг., все изученные вирусы были чувствительны к противогриппозным препаратам с антинейраминидазной активностью (тамифлю, реленза, перамивир). В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ на всех административных территориях области отменены комплексы массовых противоэпидемических мероприятий, однако, в отдельных медицинских и образовательных организациях сохраняются локальные ограничительные мероприятия. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на недопустимость самолечения острых респираторных заболеваний. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, вызовите врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению. Для скорейшего выздоровления выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Лечение необходимо начинать уже с первых часов болезни и пройти полный курс приема препаратов, даже если Вам кажется, что Вы уже здоровы. Больной должен оставаться дома, по возможности, в течение 7 дней от начала заболевания, соблюдать постельный режим и меры личной повседневной гигиены (в т.ч. пользоваться одноразовыми носовыми платками). Контакты больного ОРВИ/гриппом с другими людьми (особенно с детьми первых лет жизни, пожилыми, беременными, лицами с хроническими заболеваниями) должны быть максимально ограничены. Изоляция больного в отдельной комнате, использование лицевых масок (марлевых повязок) для членов семьи заболевшего, частое проветривание (в холодное время года рекомендуется проветривать 3–4 раза в день по 15–20 мин., не допуская, однако снижения температуры воздуха в комнате ниже 20°С) и влажная уборка помещения, где находится больной – все это неотъемлемая часть профилактических мероприятий