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5 минут назад

Встреча Путина и Трампа: когда же?

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#Встреча #президент
Встреча Путина и Трампа: когда же?

Возможные даты назвали в Кремле.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».


- О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет, — цитируют Пескова «Известия».

Возможности личной встречи между президентами обсуждались во время их телефонного разговора 28 января. Тогда и Кремль и Белый подтверждали, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о регулярном общении и в том числе о начать подготовку в личной встрече. Однако конкретные сроки не назывались.
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#Встреча #президент

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