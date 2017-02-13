В России
5 минут назад
Встреча Путина и Трампа: когда же?
Возможные даты назвали в Кремле.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».
- О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет, — цитируют Пескова «Известия».
Возможности личной встречи между президентами обсуждались во время их телефонного разговора 28 января. Тогда и Кремль и Белый подтверждали, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о регулярном общении и в том числе о начать подготовку в личной встрече. Однако конкретные сроки не назывались.
- О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года «двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет, — цитируют Пескова «Известия».
Возможности личной встречи между президентами обсуждались во время их телефонного разговора 28 января. Тогда и Кремль и Белый подтверждали, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о регулярном общении и в том числе о начать подготовку в личной встрече. Однако конкретные сроки не назывались.