Снимок убийства российского посла выиграл конкурс

Фото признано лучшим на World Press Photo.

Как сообщает издание «Известия» , в конкурсе World Press Photo победил фотокорреспондент агентства Associated Press со снимком убитого в Анкаре посла РФ Андеря Карлова и его убийцы с пистолетом в руке. Конкурс World Press Photo часто по значимости для профессионалов-фоторепортеров сравнивают с кинематографическим "Оскаром".59-летний Бурхан Озбиличи, снимавший для агентства Associated Press, рассказал в интервью The Nеw York Times, что в момент убийства «был напуган, но не паниковал».Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».