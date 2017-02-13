В мире

12 минут назад

Снимок убийства российского посла выиграл конкурс

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#снимок #фото #конкурс
Снимок убийства российского посла выиграл конкурс

Фото признано лучшим на World Press Photo.

Как сообщает издание «Известия», в конкурсе World Press Photo победил фотокорреспондент агентства Associated Press со снимком убитого в Анкаре посла РФ Андеря Карлова и его убийцы с пистолетом в руке. Конкурс World Press Photo часто по значимости для профессионалов-фоторепортеров сравнивают с кинематографическим "Оскаром".

59-летний Бурхан Озбиличи, снимавший для агентства Associated Press, рассказал в интервью The Nеw York Times, что в момент убийства «был напуган, но не паниковал».

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».
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#снимок #фото #конкурс

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