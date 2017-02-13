Липчанина наказали за трусы с «Миньонами»

Жалоба пришла от покупателя.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры в адрес предпринимателя из села Хлевное. Люди в погонах проверили магазин бизнесмена из-за жалобы потребителя: заявитель указал на сомнительное происхождение товаров для детей.



Проверка выяснила, что в магазине «Московская ярмарка» в селе Хлевное предлагали купить майки, футболки марки «Веселый зайчонок», футболки с шортами марки «Shishсo», майки с шортами марки «Shishсo», по 10 детских трусов различных расцветок с рисунками «Angry birds» и «Миньоны». Хозяин торговой точки признал вину в том, что у него нет сопроводительных документов на товары. В отношении бизнесмена возбудили административное дело по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». В суде учли то, что предприниматель и ранее привлекался за аналогичные нарушения.



Арбитражный суд Липецкой области признал бизнесмена виновным во вменяемом нарушении и назначил ему штраф в 25 000 рублей.