На старт «Лыжни России» в Липецке выходили участники от 2 до 88 лет (ФОТО)

Забег получился массовым и собрал около 10 тысяч человек.

35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек. Такой массовости способствовали отличная погода, а также популярность соревнований.







Старт гонке дал губернатор Олег Королев, который так же прошел на лыжах вместе с другими участниками.







ВИП-персон было немало. На лыжне соревновались вице-мэр Евгений Павлов, начальник городского управления по физкультуре и спорту Олег Токарев и многие другие.







Футболисты липецкого «Металлурга» на один день сменили профиль почувствовали себя лыжниками.







Победителем 10-километровой гонки у мужчин стал липчанин Александр Дьяконов, среди женщин забег выиграла Ирина Черногорова.







Специальными призами были награждены и другие участники. Самый возрастной спортсмен Геннадий Логунков, 1929 г. рождения; самая возрастная участница - Тамара Березовская Константиновна - 1936 г. рождения. Самые юные участники Ариана Мелехина и Максим Попов, оба 2015 г. рождения. Самая спортивная семья - семья Дорофеевых - 11 человек.







Впервые гости праздника увидели необычный вид волейбола - снежный. Такую игру на специальной площадке показали представители Всероссийской федерации волейбола. Для новичков был организован мастер-класс от профессиональных спортсменов.





