Спорт

32 минуты назад

На старт «Лыжни России» в Липецке выходили участники от 2 до 88 лет (ФОТО)

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#"Лыжня России"
На старт «Лыжни России» в Липецке выходили участники от 2 до 88 лет (ФОТО)

Забег получился массовым и собрал около 10 тысяч человек.

35-я массовая гонка «Лыжня России» собрала в Липецке около 10 тысяч человек. Такой массовости способствовали отличная погода, а также популярность соревнований.

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Старт гонке дал губернатор Олег Королев, который так же прошел на лыжах вместе с другими участниками.

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ВИП-персон было немало. На лыжне соревновались вице-мэр Евгений Павлов, начальник городского управления по физкультуре и спорту Олег Токарев и многие другие.

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Футболисты липецкого «Металлурга» на один день сменили профиль почувствовали себя лыжниками.

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Победителем 10-километровой гонки у мужчин стал липчанин Александр Дьяконов, среди женщин забег выиграла Ирина Черногорова.

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Специальными призами были награждены и другие участники. Самый возрастной спортсмен Геннадий Логунков, 1929 г. рождения; самая возрастная участница - Тамара Березовская Константиновна - 1936 г. рождения. Самые юные участники Ариана Мелехина и Максим Попов, оба 2015 г. рождения. Самая спортивная семья - семья Дорофеевых - 11 человек.

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Впервые гости праздника увидели необычный вид волейбола - снежный. Такую игру на специальной площадке показали представители Всероссийской федерации волейбола. Для новичков был организован мастер-класс от профессиональных спортсменов.

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#"Лыжня России"

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