В выставочном зале - две новые экспозиции

Новые выставки откроются 15 и 17 февраля.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на этой неделе областной выставочный зал приглашает липчан на две новые выставки. 15 февраля совместно с благотворительным фондом сохранения памяти художника Василия Шевченко «Магия творчества» откроется выставка его работ. Василий Шевченко (1926-1997) написал более 1000 работ. Его картины выставлялись в Германии, Корее, Испании, США, Финляндии. Они хранятся в собрании Министерства культуры России, Государственного историко-архитектурного художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно», Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского, Липецкого областного краеведческого музея, Липецкого областного художественного музея, Лискинского историко-краеведческого музея. В экспозиции будет представлено около 70 живописных работ. Выставка продлится до 28 февраля. 17 февраля в малом зале состоится открытие выставки работ участников изостудии, работающей при областном выставочном зале. Изостудия создана для людей с ограниченными возможностями здоровья. Студия собирает людей с совершенно разными судьбами и проблемами, объединенных желанием заниматься художественным творчеством. Раскрывать творческие способности студийцам помогает руководитель, известный липецкий художник, член Союза художников России Дмитрий Дикарев. На свой очередной вернисаж студийцы предоставят свыше 40 графических работ. Выставка продлится до 9 марта.