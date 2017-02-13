Малоимущим липчанам компенсируют затраты по найму жилья

Городской центр социальной защиты населения напоминает, что малоимущие молодые семьи, имеют право на получение ежемесячной компенсации затрат по найму (поднайму) жилого помещения.

Воспитывающим двух и более детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживающим на условиях найма (поднайма) и не имеющим жилой площади в данном населенном пункте, выплаты производятся в следующих размерах:





1) для семей, проживающих в городских округах, - 3000 рублей;

2) для семей, проживающих в городских поселениях, - 2000 рублей;

3) для семей, проживающих в сельских населенных пунктах, которые

являются административными центрами муниципальных районов - 1000 рублей;

4) для семей, проживающих в сельских поселениях, - 500 рублей.





Как известно, молодая семья - семья, возраст одного из родителей в которой не превышает 35 лет включительно, либо неполная семья, состоящая из одного родителя (в случае потери кормильца), одинокой матери, не состоящей в браке, возраст которых не превышает 35 лет включительно. Малоимущая семья - семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной нормативным правовым актом администрации региона.

Для назначения ежемесячной социальной выплаты малоимущим молодым семьям на компенсацию затрат по найму (поднайму) жилого помещения один из родителей ребенка (детей) должен подать соответствующее заявление в письменной форме на имя руководителя исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной защиты населения, а также предоставить следующие документы: документы, удостоверяющие личность каждого родителя; договор о найме (поднайме) жилого помещения; свидетельство о заключении брака или свидетельство о смерти второго родителя в случае обращения за назначением социальной выплаты родителя неполной семьи; справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением ежемесячной социальной выплаты компенсации затрат по найму (поднайму) жилого помещения, выписку из решения органа местного самоуправления о постановке малоимущей семьи на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий - справку из ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце ребенка или свидетельство о рождении ребенка.

Если в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце (на детей одиноких матерей), исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения запрашивает самостоятельно. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

Досрочное прекращение ежемесячной социальной выплаты малоимущим молодым семьям на компенсацию затрат по найму (поднайму) жилого помещения производится в случаях: расторжения (прекращения) договора найма (поднайма) жилого помещения, снятия с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, утраты статуса малоимущей молодой семьи.

Состав семьи, порядок учета доходов и определения величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной социальной выплаты малоимущим молодым семьям на компенсацию затрат по найму (поднайму) жилого помещения, устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом Липецкой области от 02.02.2004 № 142-ОЗ «О пособии на ребенка».

Для получения ежемесячной социальной выплаты малоимущим молодым семьям на компенсацию затрат но найму (поднайму) жилого помещения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33, либо в ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку» по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2, каб. 29, сообщает пресс – служба администрации города Липецка