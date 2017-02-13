Липецкий Россельхознадзор выявил 558 правонарушений

Ведомство подвело итоги года.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Липецкой области, там состоялось итоговое совещание на тему: «Подведение итогов деятельности Управления Россельхознадзора по Липецкой области за 2016 год». В 2016 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области было проведено 901 контрольно-надзорных мероприятий, из них 369 плановых и 347 внеплановых проверок юридических лиц и предпринимателей и 185 проверок граждан. При осуществлении контрольно-надзорной деятельности специалистами Управления было выявлено 558 правонарушений, вынесено 453 постановления на сумму более 15,405 млн. руб. Сумма взысканных штрафов Управления составила 7,7624 млн. руб. Также были поставлены задачи на 2017 год - например, повысить результативность федерального государственного контроля в установленных сферах деятельности, обратить особое внимание на качество планирования проверок с учетом риск-ориентированного подхода, шире информировать население о наиболее распространенных нарушения законодательства в поднадзорных сферах в целях предупреждения, правонарушений и исполнения вынесенных предписаний по устранению нарушений.