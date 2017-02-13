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53 минуты назад

Яровая предлагает склонение к суициду детей наказывать уголовно

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#дети #суицид #уголовное наказание
Яровая предлагает склонение к суициду детей наказывать уголовно

В Госдуме подготовлен соответствующий законопроект

В Госдуме подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к суициду. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая в ходе заседания рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков в Государственной Думе, - передает Интефакс.

"Мы предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства - советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийство, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства", - сообщила депутат. Сейчас УК РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, а если ребенка добровольно довели до самоубийства, то наказать злоумышленника невозможно. Таким образом, предлагается расширить действующий состав статьи Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства.

Выступая на заседании, она также заявила, что детей в школе необходимо «максимально заинтересовать» и научить их «любить жизнь». «Мы очень надеемся, что министерство предложит соответствующую программу, которая коснется всех без исключения учебных заведений»,— подчеркнула вице-спикер.

Ирина Яровая также сообщила, что в прошедшем году в России покончили жизнь самоубийством 720 детей и подростков. По её словам, больше всего самоубийств регистрируется среди подростков 15–17 лет (в среднем 73,6%). При этом, приведенные статистические данные не учитывают количество попыток суицида, совершенных несовершеннолетними. Ранее Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) обнаружил в соцсети Instagram рост интереса к «группам смерти». По данным организации, с начала февраля в социальной сети появилось 45 тыс. постов с характерными хештегами.

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#дети #суицид #уголовное наказание

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