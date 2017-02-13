В Липецкой области стартовал конкурс молодежных авторских проектов

Работы на региональный этап конкурса «Моя страна – моя Россия» принимают до 10 марта.

Как сообщает управление молодёжной политики Липецкой области, стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». Конкурс направлен на выявление лучшего педагогического и управленческого опыта организации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; перспективных региональных и муниципальных моделей управления талантами; лучших практик внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования. Для участия в конкурсе приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 25 лет (включительно), проживающие на территории Липецкой области, предусмотрены специальные номинации с участием коллективов авторов, без ограничения в возрасте. Конкурсные работы принимаются до 10 марта в Г(О)БУ ЦРД, отдел информационно-методического сопровождения, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.7 или на e-mail: dobro_48_imo@mail.ru с пометкой «Моя страна – моя Россия». Конкурс проводится по 14 номинациям: «Моя страна», «Мой государственный язык», «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная технологическая инициатива)», «Моя профессия», «Мои открытые университеты», «Мое село», «Мой город», «Архитектурный образ моего города», «Моя разработка», «Транспорт. Пути сообщения моей страны», «Мой дом», номинация для участников конкурсов 2003-2016 годов - «Реализованные проекты», номинации для коллективных проектов: «Проекты, направленные на развитие систем управления талантами: региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт образовательных организаций», «Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодежи». В каждой из номинаций конкурса определятся по три победителя, проекты которых получат наибольшее количество баллов. Итоги конкурса будут подведены до 24 марта и опубликованы на областном молодежном интернет-портале www.областьбудущего.рф и в группе Вконтакте «Молодежь Липецкой области» - https://vk.com/48mol. Победители регионального этапа будут награждены дипломами на одном из значимых мероприятий сферы молодежной политики в 2017 году. Им будет необходимо самостоятельно направить свой проект для участия в следующем этапе конкурса «Моя страна – моя Россия» через личный кабинет на сайте конкурса www.moyastrana.ru в срок c 1 по 30 апреля 2017 года.