Общество

55 минут назад

Поэтическую осень вспомнили зимой

107
#творческий вечер
Поэтическую осень вспомнили зимой

В Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина состоялась презентация книги Ольги Нечаевой «Осенний шансон».

Автор не скрывает своего особого отношения к самому поэтическому времени года – осени, назвав в честь неё и свою книгу, и многие вошедшие туда стихотворения. Новый сборник – второе, дополненное издание, куда вошли не только стихи разных лет, но и первые прозаические произведения, а также поэма «Не задавай вопросы кукушке», основанная на реальных событиях нашего недалекого прошлого. А еще слушателей удивили поэтические сказки, в каждой из которых, согласно жанру, есть намек – добрым молодцам урок.

Встреча вышла за пределы привычного формата поэтического вечера: получился душевный, доверительный разговор с читателями о повседневности нашей жизни, о духовности и нравственности,  о сегодняшнем состоянии  общества. И все пришли к единодушному мнению, что поэзия, как любое творчество, не только раскрывает душу и личность автора, но и помогает обрести душевное равновесие, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка
107
#творческий вечер

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

7204 липчанина заболели гриппом и ОРВИ

1 минуту назад

Общество
Липецкие спасатели предупреждают о сильном ветре и снегопаде
#штормовое предупреждение #
Липецкие спасатели предупреждают о сильном ветре и снегопаде

3 минуты назад

Общество
Более полумиллиона штрафов заплатят работодатели Липецка за нарушения прав трудищихся
#Госинспекция #трудовой кодекс #
Более полумиллиона штрафов заплатят работодатели Липецка за нарушения прав трудищихся

12 минут назад

Общество