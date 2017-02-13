Поэтическую осень вспомнили зимой

В Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина состоялась презентация книги Ольги Нечаевой «Осенний шансон».

Автор не скрывает своего особого отношения к самому поэтическому времени года – осени, назвав в честь неё и свою книгу, и многие вошедшие туда стихотворения. Новый сборник – второе, дополненное издание, куда вошли не только стихи разных лет, но и первые прозаические произведения, а также поэма «Не задавай вопросы кукушке», основанная на реальных событиях нашего недалекого прошлого. А еще слушателей удивили поэтические сказки, в каждой из которых, согласно жанру, есть намек – добрым молодцам урок.



Встреча вышла за пределы привычного формата поэтического вечера: получился душевный, доверительный разговор с читателями о повседневности нашей жизни, о духовности и нравственности, о сегодняшнем состоянии общества. И все пришли к единодушному мнению, что поэзия, как любое творчество, не только раскрывает душу и личность автора, но и помогает обрести душевное равновесие, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка