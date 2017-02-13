В гости к детям пришли Слива и Гамбургер

Путешествие в Страну Здоровья совершили дети на очередном занятии группы раннего развития детей «Обучайка».

В гости к ним пришли кукольные герои – Слива и Гамбургер. Они рассказали ребятам о полезных для здоровья и вредных продуктах, увлекательно и интересно познакомили с правилами здорового образа жизни и правильного питания. Ребята с удовольствием играли и принимали участие викторинах. В игре «Чудесный мешочек» нужно было определить предметы гигиены, спрятанные в мешочке: мыло, зубную щетку, мочалку и др.



В игре «На прогулку» узнали о том, как правильно одеваться. Весело прошла викторина «Вредно–полезно», в которой ребята делили разные продукты на две группы. А в ходе путешествия в Сказочную страну все стали садовниками и вырастили необычное чудо-дерево с полезными продуктами. Чтобы вырасти сильными, крепкими и не болеть, нужны витамины. Для задания «Витаминный натюрморт» дети подготовили поделки из бумаги – фрукты и овощи. Выполняя задание, они узнали о пользе этих даров природы. Занятия чередовались с гимнастикой под веселую музыку. А в завершение все вместе посмотрели мультфильм «Витамины» с любимыми героями ребят фиксиками, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.