Школьники встретились с ветераном поискового движения Ниной Татарниковой

В военно-исторической библиотеке им. Героя Советского Союза М. В. Водопьянова прошла встреча учащихся школы №36 с комиссаром и инструктором по поисковой работе экспедиционного клуба «Неунываки» Ниной Ивановной Татарниковой.

Нина Ивановна рассказала об истории создания клуба, который занимается поиском останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, устанавливает их имена с последующим захоронением. Главная задача состоит в том, чтобы на нашей земле не было забытых и безымянных могил. Комиссар коснулась и темы героических страниц освобождения Ельца.



В декабре 1941 года 13-я армия и оперативная группа Юго-Западного фронта разгромили 34-й армейский корпус 2-й немецкой армии и освободили Елец. Поисковиками-«неунываками» были собраны уникальные сведения о героизме 114 елецких комсомольцах-разведчиках, действовавших в тылу врага в 1941–1942 годах. Школьникам показали фильм-хронику о Ельце в годы войны «Елец – город воинской славы. Как сражались за Родину», сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.