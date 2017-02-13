Культура

сегодня, 14:20

День влюблённых отметят в парках

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#День влюблённых #парк #музыка
День влюблённых отметят в парках

Парочки ждут в парке завтра вечером.

Как сообщает департамент культуры Липецка, в День всех влюбленных, 14 февраля, Липецкий Дом музыки приглашает на концерт «Тема для двоих». Классические и бытовые романсы, народные песни, популярная инструментальная музыка прозвучат в камерном исполнении скрипки, виолончели, альта, фагота, гобоя и флейты. В концерте примут участие лауреаты Всероссийских и международных конкурсов солисты Липецкого камерного хора Татьяна Саранцева (меццо-сопрано), Михаил Кретов (баритон), Константин Игнатов (барион),Василина Бережная (сопрано), артисты Липецкого симфонического оркестра. Начало концерта в 18.30. Праздничную программу ко Дню всех влюблённых также подготовят в парке Победы и парке «Быханов сад». Начало в 17.00.
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#День влюблённых #парк #музыка

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