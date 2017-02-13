Общество

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Мошенники рассылают в интернете вирусы от имени налоговиков

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#мошенничество #налоги #
Мошенники рассылают в интернете вирусы от имени налоговиков

В последнее время участились случаи рассылки электронных писем, содержащих вирус, предупреждают в управлении ФНС России по Липецкой области.

Письма направляются в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей от имени инспекции ФНС с электронного адреса, не принадлежащего ни одному территориальному налоговому органу.

Так, мошенники направляют сообщения от сотрудников Федеральной налоговой службы - в письмах содержится информация об имеющейся задолженности и имеется ссылка на скачивание архивного файла в формате Zip.

В УФНС РФ по Липецкой области обращают внимание: Федеральная налоговая служба не имеет никакого отношения к подобным рассылкам. Вся необходимая информация, в том числе о наличии задолженности, размещена в «личных кабинетах». Кроме того, официальная рассылка писем ФНС России на электронную почту налогоплательщиков не направляется.

Управление рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер). Кроме того, об этих и других случаях мошенничества следует сообщать в отдел безопасности Управления ФНС России по Липецкой области по телефону+7 (4742) 23-01-83.

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#мошенничество #налоги #

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