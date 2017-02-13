Липчане снизили просроченную задолженность по кредитным картам на 5%

Липчане за год снизили просроченную задолженность по кредитным картам на 5%, однако в целом просроченные долги по всем видам кредитов в Липецкой области выросли на 10%.

По стране объем задолженности с просрочкой платежа от 1 дня вырос по итогам 2016 года на 13 процентов. Он составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан (в Липецкой области на его долю пришлось 15,4%), сообщает исследование экспертов Объединенного кредитного бюро.

Самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по всем видам кредитов отмечаются в Калмыкии (+108%), Еврейской АО (+47%), Марий Эл (+42%), Хакасии (+31%), Забайкальском крае (+27%), Вологодской обл. (+26%). В то же время сумму просроченной задолженности удалось снизить в Карачаево-Черкесии (-4,5%), Ингушетии (-2,5%) и Дагестане (-2%). Также крайне умеренные темпы отмечены в Северной Осетии (+0,4%), Кабардино-Балкарии, Тыве, Сахалинской и Курганской обл. (по +5%).

Объем просроченной задолженности по кредитам наличными года вырос в стране на 15% - в Липецкой области долг по этому виду кредитов увеличился на 11% - с 5,45 млрд. рублей на 1 января 2016 года до 6,14 млрд. на 1 января 2017 года.

Объем просроченной задолженности по кредитным картам за прошлый год снизился на 3%, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам. В Липецкой области объем просроченной задолженности по кредитным картам удалось снизить на 5% - этот показатель был выше только в Чечне (-11%), Тыве (-8%), Калмыкии и Ингушетии (по -7%), Чувашии (-6%). Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по картам отмечаются в Еврейской АО (+21%), Вологодской обл. (+11%), Башкортостане (+10%), Кемеровской обл. (+10%).