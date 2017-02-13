Липецкому художнику посвятили три разворота в издании «Российское Искусство»

В книге размещаются репродукции работ известных российских мастеров.

Как сообщает пресс-служба управления культуры Липецкой области со ссылкой на материалы газеты "Заветы Ильича", художник из села Бигильдино Данковского района Сергей Михайлов стал одним из авторов, представленных в ежегодном издании «Российское Искусство», посвященном живописи, графике, скульптуре, фотографии и декоративно-прикладному искусству. 12 работ Михайлова занимают три книжных разворота. Его творчество, благодаря художественным выставкам в краеведческом музее, хорошо известно данковчанам. Этого художника отличают незаурядность, богатая палитра, умение владеть техникой и композицией. Он удивительным образом порой сочетает в своих полотнах антиподы, например - романтизм и критический взгляд на действительность. Проект «Российское Искусство» - общественная инициатива тех, кто неравнодушен к отечественной культуре и представлению её на международной арене. Главная цель проекта - выявить наиболее значимых российских мастеров и способствовать повышению их престижа и востребованности; способствовать развитию и укреплению культурных связей между странами. В книге размещаются репродукции работ известных российских мастеров, в том числе народных и заслуженных художников РФ, действительных членов и членов-корреспондентов Российской Академии Художеств, Международной Академии Творчества и других серьезных профессиональных объединений. Если в 2010 году проект был посвящен году России во Франции, проект 2011 года был приурочен к Году российской культуры в Италии, то издание «Российское Искусство-2017» выпущено в формате Россия - Китай. Поэтому, помимо российских мастеров, в книге представлены работы китайских живописцев и скульпторов, среди которых такие известные художники, как Лю Маошан - вице-президент Академии китайской живописи Сучжоу.