Общество

1 минуту назад

Завтра 5 школ Липецка полностью закрывают на карантин

#карантин #ОРВИ #грипп

А частично занятия уже приостановлены в 184 классах 31 школы.

#карантин #ОРВИ #грипп

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