Завтра 5 школ Липецка полностью закрывают на карантин

Пн. 13 февраля 2017 г.
11.02.2017 13:21
09.02.2017 16:58
09.02.2017 13:10
11.02.2017 17:53
11.02.2017 12:55
09.02.2017 16:11
11.02.2017 11:20
09.02.2017 18:24
09.02.2017 04:26
11.02.2017 12:43
10.02.2017 21:23
09.02.2017 19:11
09.02.2017 10:14
08.02.2017 20:44
06.02.2017 15:46
09.02.2017 12:55
08.02.2017 15:15
06.02.2017 10:43
05.02.2017 17:01
30.01.2017 12:47
29.01.2017 16:36
11.02.2017 23:18
10.02.2017 17:33
08.02.2017 18:07
11.02.2017 15:10
1 минуту назад
А частично занятия уже приостановлены в 184 классах 31 школы.
34 минуты назад
49 минут назад
59 минут назад
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