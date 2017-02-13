Общество

32 минуты назад

В липецком отделении Министерства юстиции сменился начальник

3 691
#Кадры #руководство #министерство юстиции
В липецком отделении Министерства юстиции сменился начальник

Региональное ведомство возглавила женщина.

В Липецкой области вступила в должность руководителя регионального управления Министерства юстиции РФ Ольга Галимова. Нового начальника уже представили сотрудникам ведомства и руководителям управлений и подведомственных учреждений Липецкой области, сообщает региональный Минюст.

Ольга Галимова, 1976 года рождения, работает в органах юстиции с 2003 года. Является советником юстиции Российской Федерации 1 класса. 1 сентября 2010 года была назначена на должность заместителя начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области. Приказом Минюста России с 21 января 2017 года назначена на должность начальника Управления Минюста России по Липецкой области. Награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, медалью «За усердие» II степени, медалью «За службу» III степени.
3 691
#Кадры #руководство #министерство юстиции

Комментарии (3)

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ТАК ОТДЕЛЕНИЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ?

26 минут назад
Лучше бы журналист написал, внятно, чем занимается управление юстиции. Читателям сайта это было бы много полезней почитать.
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неграмАтный

8 минут назад
а че они там делаю то...
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Маруся.

24 минуты назад
ну,теперь дела пойдут!))
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