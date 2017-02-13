Общество
32 минуты назад
В липецком отделении Министерства юстиции сменился начальник
Региональное ведомство возглавила женщина.
В Липецкой области вступила в должность руководителя регионального управления Министерства юстиции РФ Ольга Галимова. Нового начальника уже представили сотрудникам ведомства и руководителям управлений и подведомственных учреждений Липецкой области, сообщает региональный Минюст.
Ольга Галимова, 1976 года рождения, работает в органах юстиции с 2003 года. Является советником юстиции Российской Федерации 1 класса. 1 сентября 2010 года была назначена на должность заместителя начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области. Приказом Минюста России с 21 января 2017 года назначена на должность начальника Управления Минюста России по Липецкой области. Награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, медалью «За усердие» II степени, медалью «За службу» III степени.
Ольга Галимова, 1976 года рождения, работает в органах юстиции с 2003 года. Является советником юстиции Российской Федерации 1 класса. 1 сентября 2010 года была назначена на должность заместителя начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области. Приказом Минюста России с 21 января 2017 года назначена на должность начальника Управления Минюста России по Липецкой области. Награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, медалью «За усердие» II степени, медалью «За службу» III степени.
ТАК ОТДЕЛЕНИЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ?
неграмАтный
Маруся.