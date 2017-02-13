В липецком отделении Министерства юстиции сменился начальник

Региональное ведомство возглавила женщина.

В Липецкой области вступила в должность руководителя регионального управления Министерства юстиции РФ Ольга Галимова. Нового начальника уже представили сотрудникам ведомства и руководителям управлений и подведомственных учреждений Липецкой области, сообщает региональный Минюст.



Ольга Галимова, 1976 года рождения, работает в органах юстиции с 2003 года. Является советником юстиции Российской Федерации 1 класса. 1 сентября 2010 года была назначена на должность заместителя начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области. Приказом Минюста России с 21 января 2017 года назначена на должность начальника Управления Минюста России по Липецкой области. Награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, медалью «За усердие» II степени, медалью «За службу» III степени.