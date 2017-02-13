54 минуты назад
Липецкий симфонический оркестром сыграет «Парад мировых хитов»
17 февраля Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает читателей и гостей Липецка.
В исполнении струнной группы оркестра прозвучат камерные произведения В.А. Моцарта, А. Вивальди, Л. Боккерини, З. Фибиха, С. Джоплина, А. Бабаджаняна и других. Художественный руководитель и дирижер Константин Барков.
Программу проведет музыковед Наталия Сосновская.
Начало в 18:00. Липецкая областная универсальная научная библиотека, (большой зал).