Общество

54 минуты назад

Липецкий симфонический оркестром сыграет «Парад мировых хитов»

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#концерт #

17 февраля Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает читателей и гостей Липецка.

В исполнении струнной группы оркестра прозвучат камерные произведения В.А. Моцарта, А. Вивальди, Л. Боккерини, З. Фибиха, С. Джоплина, А. Бабаджаняна и других. Художественный руководитель и дирижер Константин Барков.

Программу проведет музыковед Наталия Сосновская.

Начало в 18:00. Липецкая областная универсальная научная библиотека, (большой зал).

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#концерт #

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