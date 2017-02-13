Сельским чиновникам нужно авто за 1,5 млн рублей

Серебристый седан поедет в Красное.

МБУ «Центр бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Краснинского района Липецкой области» объявил тендер на поставку нового легкого автомобиля. Единицу транспорта там оценили в 1,5 млн рублей.



Заказчик не уточняет модели и производителя нового серебристого седана. Известно, что авто будет рассчитано на водителя и четырех пассажиров. Мощность двигателя составит 181 лошадиную силу, авто будет управляться с помощью автоматической коробки передач. Седан сможет мчаться со скоростью 210 километров в час. В плане экстерьера седан оборудуют датчиками парковки. В вопросе комфорта краснинские чиновники сделали акцент на наличие двух зон климат-контроля, многофункциональный руль в кожаной оплетке, автоматическое включение датчиков света и дождя, отделку салона вставками «под дерево», ветровое стекло с зеленой тонировкой и фильтром ультрафиолетовых лучей, видеокамеру заднего вида.



Заказчик выставил условия по гарантии: 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега. При успешном завершении тендера серебристый седан поступит в село Липецкой области уже в марте. Покупку оплатит бюджет Краснинского района.