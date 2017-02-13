Общество

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Сельским чиновникам нужно авто за 1,5 млн рублей

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#Тендер #закупка #автомобиль
Сельским чиновникам нужно авто за 1,5 млн рублей

Серебристый седан поедет в Красное.

МБУ «Центр бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Краснинского района Липецкой области» объявил тендер на поставку нового легкого автомобиля. Единицу транспорта там оценили в 1,5 млн рублей.

Заказчик не уточняет модели и производителя нового серебристого седана. Известно, что авто будет рассчитано на водителя и четырех пассажиров. Мощность двигателя составит 181 лошадиную силу, авто будет управляться с помощью автоматической коробки передач. Седан сможет мчаться со скоростью 210 километров в час. В плане экстерьера седан оборудуют датчиками парковки. В вопросе комфорта краснинские чиновники сделали акцент на наличие двух зон климат-контроля, многофункциональный руль в кожаной оплетке, автоматическое включение датчиков света и дождя, отделку салона вставками «под дерево», ветровое стекло с зеленой тонировкой и фильтром ультрафиолетовых лучей, видеокамеру заднего вида.

Заказчик выставил условия по гарантии: 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега. При успешном завершении тендера серебристый седан поступит в село Липецкой области уже в марте. Покупку оплатит бюджет Краснинского района.
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#Тендер #закупка #автомобиль

Комментарии (5)

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Житель

2 минуты назад
Как это МАРКА НЕИЗВЕСТНА???? У нас уже все известно: глава района берет себе новую ТОЙОТУ. А вы говорите торги...торги... нету у нас в Красном никаких торгов... как говорит наш зам: "Делай, как я сказал! Где вы в Красном закон видели?!" Так и живем, все разграбили нах.
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жора

8 минут назад
ПОКА КОРОЛЕВ У ВЛАСТИ ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ БУДЕТ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ЗНАЯ ЧТО ЕГО ПОДДЕРЖИТ ВСЕГДА КРЕМЛЬ
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Иван

22 минуты назад
Не последовали скромному примеру коллег. Наверное в районе некуда деньги девать.
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фишмен

36 минут назад
мудаки! дайте мне этого дядю- я его поставлю раком...совсем уже...о..ели там !!!!!!!! у меня бизнес и то я такое авто не спешу себе покупать. Вор! вор! вор! нужно срочно провести расследование о превышении должностных полномочий и нецелесообразных растрат из муниципального бюджета. откликнитесь! прямо сейчас нужно начинать писать петицию! они должны быть слугами народа! это ваши налоги! ваши деньги! петицию! петицию! петицию!
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михалыч

23 минуты назад
Вот дебилы, за такие деньги можно 3 авто отечественных купить, и с кондиционером. Срочно нужен Сталин!
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