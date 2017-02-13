В Липецке покажут спектакли, посвященные Дню защитника Отечества

Липецкий драматический театр 15 февраля начинает цикл спектаклей, посвящённых Дню защитника Отечества.

Показы пройдут 15, 16, 18 и 19 февраля. Начало спектаклей в 17.00:

15 февраля «Эпоха водолея»,

16 февраля «У войны не женское лицо»,

18 февраля «Не покидай меня»,

19 февраля «Небесный тихоход».

Два спектакля посвящены подвигу советских девушек в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами – это спектакли Елецкого драматического театра «Бенефис» «У войны не женское лицо» по пьесе Светланы Алексиевич и Липецкого драматического театра «Не покидай меня …» по пьесе Алексея Дударева.

Чеченским событиям посвящен спектакль Липецкого драматического театра «Эпоха водолея», написанный драматургом, подполковником милиции в отставке, неоднократно служившим в горячих точках, нашим земляком Александром Пономаревым, сообщает Департамент культуры Липецка.