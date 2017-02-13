«Ave Maria» споют в «Унионе»

Эту мелодию называют «ангельским приветствием», она вдохновляла композиторов начиная с эпохи Возрождения, звучала в исполнении множества певцов и групп.

Как сообщает департамент культуры Липецка, 1 марта у липчан есть уникальная возможность на одном концерте услышать множество вариаций знаменитого произведения в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Липецкого камерного хора под управлением заслуженного артиста России Игоря Цилина.

Музыкальные интерпретации молитвы создавали такие композиторы как Верди, Лист, Дворжак, Сен-Санс и многие другие. Особенную популярноcть приобрела «Ave Maria» Шуберта. В концерте примут участие солисты Наталья Шабунина (сопрано), Татьяна Саранцева (меццо-сопрано). Вечер пройдет в формате музыкально-поэтической композиции с участием артиста Липецкого государственного театра драмы имени Л.Н. Толстого Александр Скачков.

Концерт «Ave Maria» состоится 1 марта в концертном зале «Унион» им. Т.Н.Хренникова. Начало в 19.00.