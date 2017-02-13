Общество

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Просрочка по автокредитам в Липецкой области выросла не намного

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#автокредит #
Просрочка по автокредитам в Липецкой области выросла не намного

По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в 2016 году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд. руб.) и по состоянию на 01.01.2017 года достигла 102,4 млрд. руб. (на 01.01.2016г. – 95,9 млрд. руб.).

При этом общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1,02 трлн. руб., сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд. руб.) (на 01.01.2016г. – 1,09 трлн. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (+7,8 п.п.), Ненецком АО (+7,6 п.п.) и Тверской области (+6,1 п.п.). В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7,4 п.п.), Республика Ингушетия (-3,4 п.п.) и Республика Адыгея (-1,7 п.п.) 

В Липецкой области просрочка автокредитов возросла за год на 1,1%. На 2016 года она составляла 11,2%, по состоянию на 1 января 2017 просрочка составляет 12,3%.
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#автокредит #

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