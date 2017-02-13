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С начала года в службу занятости обратились 3,7 тысячи липчан

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#безработица #рынок труда #служба занятости
С начала года в службу занятости обратились 3,7 тысячи липчан

По последним данным, численность безработных составила 3,4 тысячи человек.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, с начала года в службу занятости обратилось 3,7 тысячи человек. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 2,6 тысячи человек. По последним данным, численность безработных составила 3,4 тысячи человек, уровень безработицы – 0,6%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 4,2 тысячи человек и 0,7%. В службе занятости числилось 8,3 тысячи вакантных мест, напряженность на рынке труда составила 0,6 чел. На рынке труда области требуются специалисты высшего уровня квалификации – 1,8 тыс. чел., специалисты среднего уровня квалификации – 0,8 тыс. чел., служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,2 тыс. чел., работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 0,7 тыс. чел., квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,2 тыс. чел., квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 1,9 тыс. чел., операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,1 тыс. чел., неквалифицированные рабочие – 1 тыс. чел. и др.
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#безработица #рынок труда #служба занятости

Комментарии (1)

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ттт

38 минут назад
"напряженность на рынке труда составила 0,6 чел." а сила, мощность, частота тока? сопротивление? - прекратите пожалуйста пересказывать мысли пингвинов.
И наймите наконец человеческого веб-программиста, названия статей полностью не отображаются (то что пред просмотр фоток пол страницы занимает черт с ним, названия статей обрезаны - как пингвин отгрыз)
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