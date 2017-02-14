В Липецкой области небольшой снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля облачно с прояснениями, небольшой снег.

Ветер северный 7-12 м/сек., местами до 17 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до -3.

15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов ниже нуля.