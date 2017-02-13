В Липецкую область ненадолго приходит «плюсовая» температура

Во вторник 14 февраля активный циклонический вихрь с северо-запада Атлантики принесет в наш регион порывистый ветер, снегопады, метели с видимостью 500-1000м, на дорогах возникнут снежные заносы. Резкие колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на метеочувствительных людях. 15 февраля в тылу циклона давление начнет расти, местами пройдет небольшой снег. 16 февраля на фоне высокого атмосферного давления – без осадков и морозно.

Среднесуточная температура воздуха ожидается 14-15 февраля 3-5 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы, 16 февраля – 9 градусов мороза, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем также снег – местами сильный, местами метель. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек., утром и днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит 5-10 градусов ниже нуля, при прояснениях до -15, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем также снег, местами метель. Температура ночью составит 9-11 градусов мороза, днем установится на отметке от 0 до 2 градусов мороза.

14 февраля стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 28 градусов мороза.