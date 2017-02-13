Липчан зовут решить судьбу центра города

На повестке дня — Нижний парк и Каменный лог.

Публичные слушания по вопросам развития территорий Каменного лога и Нижнего парка в Липецке состоятся во вторник, 14 февраля. Встречу назначили в конференц-зале администрации Липецка.



На повестке дня — проект планировки территории Нижнего парка и Каменного лога. Эти вопросы зовут обсудить зарегистрированных и проживающих в зоне липчан, иных заинтересованных лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проектов, а также советы общественного самоуправления. Регистрация участников начнется в 15 часов.



Добавим, что помимо очных слушаний, есть и иная возможность дать свои коррективы к задумкам. Это можно сделать письменно в адрес департамента градостроительства и архитектуры Липецка. Там же можно ознакомиться с проектами.