Липчан и вологодцев свяжет телемост

14 февраля состоится первая встреча читателей Липецка и Вологды в рамках экологического онлайн-проекта «ЭкоQUEST».

«ЭкоQUEST» – это совместный онлайн-проект Липецкой областной юношеской библиотеки и Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, в котором примут участие вологодские и липецкие школьники.

Тема первой онлайн-встречи – «Заповедные места родного края».

Ребята из волонтёрского эколого-краеведческого отряда «Инициатива» Ермаковской школы Вологодского района расскажут сверстникам из Липецка о деятельности своего отряда: основных направлениях его работы, о крупных акциях и достижениях, представят виртуальную экскурсию по Дарвинскому государственному природному биосферному заповеднику.

Школьники из экологического центра «ЭкоСфера» города Липецка решили обратить внимание сразу на 3 заповедных места: Воронежский государственный заповедник, Добровский ландшафтный заказник и уникальный Дендрологический парк Лесостепной опытно-селекционной станции в Становлянском районе. Юные экологи расскажут понемногу о каждом из них – как появились, какие в них можно увидеть достопримечательности, какие растения и животные там встречаются. Также участникам встречи посмотрят видеоролик, посвященный липецкой природе и содержащий призывы к ее охране.

В рамках проекта «ЭкоQUEST» в юношеской библиотеке начинает работу выставка «Книга. Природа. Творчество», организованная совместно с экологическим центром «ЭкоСфера» г. Липецка и посвященная Году экологии, сообщили в Липецкой областной юношеской библиотеке.