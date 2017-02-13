Ущерб от столкновения авто возместят … липецкие дорожники

Выплаты добились через суд.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск местного предприятия «Рассвет» к ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Акционерное общество потребовало с государственной компании возмещение убытков, полученных при ДТП.



Как указано в решении суда, столкновение автомобилей «Шевроле Нива» и «Шкода Актавия» произошло 26 сентября 2015 года. Местом аварии стал перекресток автомобильных дорог «Становое-Троекурово-Лебедянь» и «Верхнее Брусланово — Ищеино». При разбирательстве было установлено, что в ДТП никто ни его участников не виноват. Причиной столкновения послужило отсутствие знака «Уступи дорогу». Этот факт зафиксировали в автоинспекции.



Позже было установлено, что восстановительный ремонт «Шевроле Нива» компании «Рассвет» обошелся в 160 800 рублей. Предприятие направляло в адрес «Липецкдоравтоцентра» требования о досудебном урегулировании денежного вопроса, но там на письмо не ответили. Следующим этапом и стало обращение в храм Фемиды. Там «Липецкдоравтоцентр» признали надлежащим ответчиком по иску: именно это предприятие обязано вести контроль за установкой и эксплуатацией дорожных знаков.



Арбитражный суд Липецкой области решил взыскать с ОГУП «Липецкдоравтоцентр» всю заявленную истцом сумму. Кроме того, предприятию придется взять на себя судебные издержки.