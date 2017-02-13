Чиновники отправят безработных липчан по магазинам за счет бюджета

Но не тратить деньги, а совсем наоборот.

Областное казенное учреждение «Липецкий городской центр занятости населения» объявил серию государственных закупок на предоставление услуг по обучению безработных. Судя по выбору будущих профессий, сфера липецкой торговли вскоре не будет нуждаться в рабочих руках.



По планам чиновникам липчане смогут получить три профессии — кондитер, кассир и охранник. Безработные будущие мастера сладких дел пройдут 450 учебных часов, из которых — как минимум 320 составит практика. Весь курс обучения займет порядка трех месяцев. Свидетельство о новой профессии получат 13 человек. Еще десятерым безработным предстоит обучиться мастерству кассира торгового зала. На это отведен примерно тот же срок, но занятий будет уже 320, половина — практика. Больше всего по итогам покупаемых курсов липецкий рынок труда получит охранников. Порядка двух месяцев 15 безработных будут постигать таинства новой профессии. Это предстоит сделать как минимум за 260 учебных часов.



При успешном завершении тендеров безработные липчане смогут начать обучение уже весной. Общая стоимость услуг специалистов стартует на торгах на понижение с 358 638 рублей. Покупки оплатит бюджет Липецкой области.