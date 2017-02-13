Общество

57 минут назад

Липчане покорили Эльбрус не покидая Липецка

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#библиотека #треккинг #
Липчане покорили Эльбрус не покидая Липецка

И послушали игру на блок-флейте

"В минувшую субботу в рамках проекта "Мир без границ" вместе с Эдуардом Анохиным участники встречи покорили не одну вершину гор Кавказа и даже совершили восхождение на Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы. 

А "по дороге" не только слушали истории, но и рассматривали камушки с гор и даже наслаждались мелодичным напевом блок-флейты", сообщили в Липецкой областной универсальной научной библиотеке.
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#библиотека #треккинг #

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