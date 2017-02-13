Фотографии можно найти в социальных сетях с тегом #улыбнисьегэ.

Накануне в Липецке прошёл посвященный ЕГЭ флешмоб. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, все участники традиционного откровенного разговора «ЕГЭ – выбор будущего!» с выпускниками школ приняли участие в флешмобе «Улыбнись ЕГЭ», фотографии которого можно найти в социальных сетях с тегом #улыбнисьегэ. Флешмоб прошел в актовом зале Липецкого государственного технического университета. В мероприятии «ЕГЭ – выбор будущего!» приняли участие обучающиеся 11-х классов, муниципальные органы управления образованием, представители образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования, студенты вузов ЕГУ, ЛГТУ, ЛГПУ. Выпускники приняли участие в образовательной викторине «Боитесь ли Вы ЕГЭ?» и «Что мы знаем о ЕГЭ?», а также получили возможность в режиме «свободного микрофона» пообщаться с организаторами ЕГЭ в регионе. Мероприятие «Откровенный разговор «ЕГЭ – выбор будущего!» не ограничивается обсуждением вопросов по ЕГЭ. Так, Оксана Драганова, психолог, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой института развития образования Липецкой области, рассказала выпускникам как избегать стрессов, а также научила детей приемам снятия стресса. Откровенный разговор на тему ЕГЭ с выпускниками школ региона проходит уже не первый год и является традиционным мероприятием широкомасштабной информационной кампании по ЕГЭ, которую проводит управление образования и науки Липецкой области. Участники прошлых мероприятий задавали самые разные вопросы, но в большей части вопросы касались организационным моментов экзамена: что можно с собой брать на экзамен, какой калькулятор является не программируемым, будет ли возможность пересдать экзамен, если не сдал, нет нарушений и просто переволновался и многие другие.