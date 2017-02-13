Специалисты со всего ЦФО обсудят ГТО в Липецке

16 февраля в администрации Липецкой области пройдёт семинар-совещание Центрального федерального округа по актуальным вопросам и проблемам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году, в котором примут участие около 150 человек. Организаторы совещания - Министерство спорта Российской Федерации, Федеральный оператор внедрения комплекса ГТО – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», управление физической культуры и спорта Липецкой области, ГОБУ «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области» - Региональный оператор по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Липецкой области. На нём соберутся представители Центрального федерального округа - руководители и специалисты сферы физической культуры и спорта, курирующие реализацию мероприятий комплекса ГТО, региональные операторы комплекса ГТО, руководители и администраторы центров тестирования населения, а также специалисты по работе со средствами массовой информации. Цель семинара-совещания: организационно – методическое сопровождение деятельности субъектов Центрального федерального округа по реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Планируется проведение пленарного заседания, работа в секциях по направлениям реализации комплекса ГТО, круглый стол с участниками семинара.