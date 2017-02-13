Сельский спортзал отремонтировали более чем за 5,3 миллиона рублей

Спортивный зал передан в собственность средней школы села Большое Попово.

Сегодня в селе Докторово Лебедянского района состоится открытие спортивного зала после капитального ремонта.На капитальный ремонт на условиях государственно-частного партнерства израсходовано более 5 миллионов 340 тысяч 500 рублей, из них 340,5 тысяч рублей - администрацией Лебедянского района, более 5 миллионов рублей - деньги спонсора. Спортивный зал передан в собственность средней школы села Большое Попово.В церемонии открытия примут участие заместитель главы администрации области Юрий Таран, глава администрации Лебедянского района Михаил Мицук, жители сел Докторово и Каменная Лубна. Спортивный зал расположен рядом со зданием администрации сельского поселения Докторовский сельсовет Лебедянского района. Общее население сельского поселения - 706 человек( Докторово – 432, Каменная Лубна – 274). На территории села расположен Докторовский филиал школы села Большое Попово, в которой учатся 205 человек. А всего детей в селе 151. Количество учащихся в Докторовском филиале - 44.