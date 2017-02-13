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сегодня, 11:07

Выставка Вилена Дворянчикова пройдет в Липецке

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#выставка #
Выставка Вилена Дворянчикова пройдет в Липецке

На данной выставке будут представлены работы Вилена Дворянчикова, которые ранее нигде не экспонировались - монументальные полотна художника, акварельные и графические рисунки из частной коллекции.

Вилен Дворянчиков запомнился в живописи – прежде всего – своими монументальными полотнами, прославлявшими город металлургов в искусстве страны. Не было такой общественно-значимой темы, на которую он не отозвался бы картиной глубокого многослойного содержания: человек и труд, торжество Победы и цена Победы, судьбы людей в годы перестройки, деформация нравственных ценностей.

Его произведения хранятся в Липецком областном художественном музее, Липецком областном краеведческом музее, в Художественном музее им. В.С. Сорокина, в Елецком муниципальном музее, в частных собраниях России и за рубежом.

Торжественное открытие выставки состоится 17 февраля в 18:00 часов в студии Сергея Авилова.


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#выставка #

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